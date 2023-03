Agnelli canta "Lazzaro" di Bowie a suo modo

David Bowie deve morire e lo sa per questo legge LAZARUS come “L'Uomo che cadde sulla Terra” a rovescio, in paradiso... Il suo spettacolo del 2016 a Broadway è la continuazione del libro-film tratto da Tevis intriso di Lindsay Kemp. Agnelli-Afterhours non tradisce né Malosti né il Duca Bianco (e ricorda Carmelo Bene) perché rimane se stesso giocando con “la ragazza” Casadilegno e la coreografa Michela Lucenti. Un teatro musicale di cose piccole e profonde che guardano in alto, appunto, come LAZARUS...