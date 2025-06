SPETTACOLI REGIONE AI: Il cuore artificiale dell'intelligenza algoritmica FEMINA la performance AudioVideo in AI (musica elettronica e scomposizioni pittoriche digitali e immaginative artificiali sulla grazia del bello femminile) di Riccardo Giovinetto a Palazzo Re Astolfo di Carpi per il Concentrico Festival

Lo sguardo algoritmico tracciato da un computer è compatibile con il tocco visivo dell'arte rinascimentale schizzata e abbozzata da una matita? La performance di Giovinotto rielabora inizialmente il dato fotografico tratto dalla storia della pittura (ritratti di donna: Piero della Francesca, Ghirlandaio e Botticelli, Bartolo Bronzino e in fine Leonardo). L' Intelligenza Artificiale si basa sul linguaggio numerico ma apprende in progressione dalle azioni performative dell'autore: interiorizza per esprimersi... La sezione aurea dialoga con proporzioni e principi fisico-matematici grazie alla potenza di calcolo degli algoritmi: dallo sguardo astratto nasce, così, il 'cuore' artificiale di una macchina che vede la grazia in una persona amata (come i pittori del Rinascimento mediati dal performer).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: