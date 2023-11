TEATRO NUOVO DI DOGANA “Ai miei tempi non era così”: a San Marino lo spettacolo del comico romano Maurizio Battista Appuntamento in programma venerdì 15 dicembre. Tante risate ma anche spunti di riflessione su vecchie e nuove generazioni.

Brillante, ironico, imprevedibile, nello stile dei grandi show televisivi, per una passeggiata fra aneddoti e ricordi. Maurizio Battista porta sul titano “Ai miei tempi non era così”, spettacolo campione di incassi in tutta Italia, sulle hit degli anni '90. Tante risate ma anche spunti di riflessione sulle vecchie e nuove generazioni.

"Ai miei tempi innanzitutto erano tanti tempi fa - ironizza Maurizio Battista - in questo spettacolo facciamo un parallelo molto libero e di sentimento su come si stava, come si sta, com'era e com'è. C'è sempre la grande partecipazione del pubblico che è la parte sana della serata".

Non è la prima volta per il comico romano sul Titano che ci rivela il legame familiare che lo lega ai nostri territori: "Mio nonno - racconta - era di Riccione, in quella zona siamo a casa".

Nel servizio l'intervista a Maurizio Battista (Comico)

