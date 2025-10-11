TV LIVE ·
Ai Weiwei's Turandot

La Turandot vista da Ai Weiwei in un documento storico filmato al Teatro dell'Opera di Roma durante la pandemia e la guerra in Ucraina docu-film che sarà presentato a novembre al Festival dei Popoli

di Francesco Zingrillo
11 ott 2025

Un debutto registico operistico anomalo per AI un artista contemporaneo delle piattaforme performative più estreme e innovative. Fondere la tradizione pucciniana con l'estro di un autore di cultura orientale che ha fatto scuola anche negli Stati Uniti: e non è irrilevante. Puccini e la crisi epocale sulla scia delle guerre: l'Esercito di Terracotta contrapposto ai barconi dei migranti e alla morte dei bambini. Il cinema e l'opera lirica nei video di scena di WEIWEI. L'incompiuta partitura del maestro di Torre del Lago si presta molto alla grammatica visiva (scenografia e costumi) d'impronta politica del regista cinese.




