Ai Weiwei's Turandot

Un debutto registico operistico anomalo per AI un artista contemporaneo delle piattaforme performative più estreme e innovative. Fondere la tradizione pucciniana con l'estro di un autore di cultura orientale che ha fatto scuola anche negli Stati Uniti: e non è irrilevante. Puccini e la crisi epocale sulla scia delle guerre: l'Esercito di Terracotta contrapposto ai barconi dei migranti e alla morte dei bambini. Il cinema e l'opera lirica nei video di scena di WEIWEI. L'incompiuta partitura del maestro di Torre del Lago si presta molto alla grammatica visiva (scenografia e costumi) d'impronta politica del regista cinese.








