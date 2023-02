Al Bano in udienza dalla Reggenza: "Prima volta per me, in un luogo dove ogni pietra parla di storia"

Cresce l'attesa per la finale di Una Voce per San Marino, in diretta dalle ore 21 su San Marino RTV. Super ospite della serata sarà Al Bano che presiederà la giuria. Nel pomeriggio il cantante è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Dalla Reggenza apprezzamento per il contributo artistico portato da Al Bano a livello internazionale e un ringraziamento per il ruolo di presidente di giuria nel festival. "Attraverso i suoi molteplici linguaggi espressivi - hanno affermato i capi di Stato riferendosi all'artista - riesce ad oltrepassare barriere linguistiche, generazionali, culturali e a costruire ponti tra diverse realtà". Apprezzamento dei Capitani Reggenti anche per tutti gli attori istituzionali coinvolti nell'evento.

Nel video le interviste ad Al Bano e al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati