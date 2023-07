SEGRETERIA TURISMO Al Bano torna a San Marino: biglietti in prevendita per il concerto del 10 agosto

Tappa sammarinese per Al Bano, che riparte in tour con lo spettacolo “È la mia vita”, prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci. Il 10 agosto alle ore 21 sarà a Campo Bruno Reffi di San Marino, nel Centro Storico della Repubblica di San Marino, patrimonio mondiale dell’Umanità. Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo. Lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole, con un milione e trecentomila copie vendute, a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti.

Al Bano spazia dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. Una produzione importante che attraversa i palcoscenici d’Italia per unire attraverso la musica.

I biglietti sono acquistabili online sul circuito TicketOne.

