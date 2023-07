Al Bano torna sul Titano: il concerto al Campo Bruno Reffi il 10 agosto

Dopo essere stato ospite d'onore e presidente di giuria del festival "Una voce per San Marino" Al Bano è pronto ad esibirsi in concerto per i sammarinesi. Il tour "È la mia vita" farà tappa al Campo Bruno Reffi il 10 agosto alle 21. Patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, il concerto è organizzato da Ventidieci con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo.



“Dopo le esperienze a “Una voce per San Marino” il Maestro Al Bano Carrisi torna a San Marino e questa volta lo fa per una tappa del suo tour. Riuscire a portare un concerto di Al Bano a San Marino è un onore oltre che un piacere. - dichiara il Segretario Federico Pedini Amati - Oggi apre la prevendita, invito tutti gli appassionati di musica ad acquistare i biglietti per questo spettacolo che si annuncia unico”.



Lo spettacolo ripercorrerà tutta la carriera dell'artista di Cellino San Marco che ha venduto 25 milioni di dischi ed è stato premiato con 26 dischi d'oro e 8 di platino. Le prevendite sono aperte sul circuito Ticketone.

Leggi la nota stampa