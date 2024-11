SPETTACOLI REGIONE Al Barezzi: una "Selva" di musica da Premio Tenco MARTA DEL GRANDI al Barezzi Festival in teatro a Parma il concerto del tour autunnale in regione

Marta è lombarda e cosmopolita di formazione musicale milanese e londinese ha vissuto in Belgio, Nepal e Cina. Canta in Inglese ma il suo ultimo album si chiama “Selva”. Voce “jazzy” e contaminazioni folk con tanta sperimentazione da cantante-produttrice. Il suo è un art-pop moderno di respiro internazionale ma cantando “Selva” è stata finalista quest'anno al Premio Tenco per le opere prime. Nelle sue 'ballad' gli archi e il suono dell'Oceano. Buona parte della sua produzione negli arrangiamenti e timbri cinematografici risente delle atmosfere sonore create da David Lynch. I luoghi esotici in cui ha vissuto sono dentro all'artista e risuonano di una persona dal vissuto “gentile”.

