Al Biografilm '021 Foglietta con il suo Leone '77

Leone simbolo di San Marco e della città lagunare: Venezia della Biennale e del Festival cinematografico che non si arrendono al Covid-19 e con la kermesse ha il coraggio di andare avanti proprio a partire dalla 77^ edizione con Anna Foglietta madrina dell'evento che non si ferma e non si arrende, mai. Tanta umanità e amore per la 7^ Arte, la sua storia al Lido, nota in tutto il mondo tra i festival più amati dalle star americane sempre presenti in laguna. Palco, quinte, protagonisti, attese e un crescendo di emozioni che hanno coinvolto pubblico e spettatori. IL CORAGGIO DEL LEONE in una prima mondiale a Bologna con il regista e la protagonista in sala al MEDICA PALACE anticipa il BIOGRAFILM 2021, dal 4 al 14 giugno, online musica, arte, biografie e finzione anche quest'anno “l'International Celebration of live”.

