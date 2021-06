ANTEPRIMA BOLOGNA Al Biografilm '021 Foglietta con il suo Leone '77 Anticipazione del Festival bolognese al Medica Palace IL CORAGGIO DEL LEONE di Marco Spagnoli anteprima mondiale con Anna Foglietta

Leone simbolo di San Marco e della città lagunare: Venezia della Biennale e del Festival cinematografico che non si arrendono al Covid-19 e con la kermesse ha il coraggio di andare avanti proprio a partire dalla 77^ edizione con Anna Foglietta madrina dell'evento che non si ferma e non si arrende, mai. Tanta umanità e amore per la 7^ Arte, la sua storia al Lido, nota in tutto il mondo tra i festival più amati dalle star americane sempre presenti in laguna. Palco, quinte, protagonisti, attese e un crescendo di emozioni che hanno coinvolto pubblico e spettatori. IL CORAGGIO DEL LEONE in una prima mondiale a Bologna con il regista e la protagonista in sala al MEDICA PALACE anticipa il BIOGRAFILM 2021, dal 4 al 14 giugno, online musica, arte, biografie e finzione anche quest'anno “l'International Celebration of live”.

