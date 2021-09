Al Bruno Reffi le contaminazioni musicali degli Extraliscio

Cultura per i festeggiamenti del 3 Settembre. Al Bruno Reffi la musica degli Extraliscio che si sono esibiti insieme a Davide Toffolo. Lo spettacolo faceva parte del "E' bello perdersi - Tour d'Italie 2021": una serie di concerti che porta in giro per l'Italia la musica del gruppo che affonda le proprie radici proprio nel liscio contaminandolo con altri stili. Gli Extraliscio - composti da Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara - hanno partecipato al 71esimo Festival di Sanremo, insieme a Toffolo, con la canzone "Bianca Luce Nera".