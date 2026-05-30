Al Centro Atlante una mostra che espone i lavori degli studenti di Medie, Superiori e CFP

Le interviste a Nancy Mabel Martinazzo e a Romina Bronzetti

“Quando le cose si fanno con il cuore e si sentono davvero, danno ottimi risultati, anche in termini di apprendimento e di esperienza”.

Questo il messaggio della mostra “Da Barbablù ad Uguali non conformi, percorsi contro violenza e discriminazioni”, inaugurata al Centro Atlante e dedicata alla sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e delle discriminazioni.

I protagonisti: ragazzi delle Scuole Medie, Superiori e CFP che hanno esposto fotografie e video realizzati nell'ambito di tutti i concorsi promossi dalla Commissione per le Pari Opportunità.

Ha sottolineato il Coordinatore Pari Opportunità Nancy Mabel Martinazzo: "La Commissione Pari Opportunità si occupa del rispetto e del diritto alle pari opportunità e vuole coinvolgere tutta la cittadinanza, ma si parte dagli studenti, dai ragazzi, anche per educarli a un mondo migliore. Abbiamo trovato anche una risposta nei giovani con una mentalità molto più aperta di quella che c'era precedentemente nelle persone più adulte e quindi siamo molto contenti di questo progetto".

La mostra, voluta dall'Authority Pari Opportunità, ha coinvolto gli studenti in giochi e laboratori espressivi mediante il disegno, la parola, la fotografia, la produzione video e il linguaggio corporeo.

Sarà aperta presso il piano terra del Centro commerciale Atlante fino al 3 giugno.

Ha spiegato la psicoterapeuta dell'Authority Pari Opportunità Romina Bronzetti: "Attraverso un'attività creativa e espressiva è anche possibile contattare il proprio mondo emotivo, è più facile anche farsi quelle domande a volte scomode. Quindi assolutamente, dal nostro punto di vista, riuscire a coinvolgere i ragazzi, le scuole, i docenti in attività come queste che vogliono stimolare una riflessione, anche partendo dalla pancia di ognuno di noi, è molto utile".

Nel servizio, le interviste a Nancy Mabel Martinazzo – Coordinatore Commissione Pari Opportunità; Romina Bronzetti – Psicologa Authority Pari Opportunità







