Al cimitero è bello andar...

“LA CERTOSA DI NOTTE... e tutto il buio che c'è intorno” un evento estivo da affrontare con la torcia per un giro al cimitero d'arte tra i più belli d'Italia. Sale e chiostri nascosti poco visibili al visitatore comune. Gli antichi monumenti sepolcrali centenari raccontano storie proibite: amori e morti, vite... come un libro di pietra da sfogliare. Noir, simbologia funeraria, e laboratori teatrali sul camposanto monumentale. La struttura è fuori dal cerchio delle mura cittadine a monte dello stadio. L'area di 30 ettari è un museo a cielo aperto tra i più importanti d'Europa per la valorizzazione del patrimonio storico (Neoclassico, ricostruito e riadattato, tra '800 e '900): vari i reperti archeologici custoditi nel Museo civico. I portici tipici bolognesi collegano il Meloncello con la Certosa, appunto, prolungamenti di San Luca.







