Al cinema: "Canzonette" di Bennato da un'idea di Jannacci

DOC IN TOUR tappe romagnole a Cesenatico (Cinema Rex) e Bagnacavallo (CinePalazzo Vecchio) in occasione di Sanremo SONO SOLO CANZONETTE, la carriera di Edoardo Bennato, per la regia di Stefano Salvati coprodotto dalla Rai

di Francesco Zingrillo
25 feb 2026

Bennato è famiglia (con il fratello Eugenio una storia di musica dalle origini napoletane), ribellione e intuizione, ricerca di autenticità: un successo che inizia a casa sua. Repertori d'archivio e contenuti speciali in quasi 50 anni di inediti, immagini famigliari a Napoli, appunto, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie A.I. L'idea nasce da un'intuizione sul titolo della canzone SONO SOLO CANZONETTE di Enzo Jannacci: sarcasmo amaro alla milanese in studio sul ruolo del cantautore. Il testo messo in musica gioca con il potere di chi ce l'ha rispetto a chi canta e non ne sa... esprime solo ironia e libertà. Ma Edoardo inizialmente è troppo innovativo, e non piace (soprattutto ai discografici). Il suo passaggio epocale dai Settanta di piombo nei decenni di crisi politica e sociale lo consacra: EDOARDO BENNATO è un marziano! Anche oggi.




