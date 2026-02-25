EVENTI ROMAGNA Al cinema: "Canzonette" di Bennato da un'idea di Jannacci DOC IN TOUR tappe romagnole a Cesenatico (Cinema Rex) e Bagnacavallo (CinePalazzo Vecchio) in occasione di Sanremo SONO SOLO CANZONETTE, la carriera di Edoardo Bennato, per la regia di Stefano Salvati coprodotto dalla Rai

Bennato è famiglia (con il fratello Eugenio una storia di musica dalle origini napoletane), ribellione e intuizione, ricerca di autenticità: un successo che inizia a casa sua. Repertori d'archivio e contenuti speciali in quasi 50 anni di inediti, immagini famigliari a Napoli, appunto, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie A.I. L'idea nasce da un'intuizione sul titolo della canzone SONO SOLO CANZONETTE di Enzo Jannacci: sarcasmo amaro alla milanese in studio sul ruolo del cantautore. Il testo messo in musica gioca con il potere di chi ce l'ha rispetto a chi canta e non ne sa... esprime solo ironia e libertà. Ma Edoardo inizialmente è troppo innovativo, e non piace (soprattutto ai discografici). Il suo passaggio epocale dai Settanta di piombo nei decenni di crisi politica e sociale lo consacra: EDOARDO BENNATO è un marziano! Anche oggi.



