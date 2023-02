PRIMA FILM RSM Al cinema da San Valentino alla Festa della Donna La pellicola del weekend a San Marino è I MIGLIORI GIORNI commedia a episodio sulle festività con un nutrito cast corale in storie incrociate

Natale e Capodanno ma pure l'imminente San Valentino e la Festa della Donna, tra febbraio e marzo, tutte quelle festività per casi umani e tragedie sentimental-famigliari. Leo e Bruno alla regia sulla domanda: SEI FELICI o devi... 4 episodi popolati di volti noti e facce di spettacolo tra amori, famiglia, lavoro e distanza sociale: amara ironia alla ricerca della felicità. Storie e destini incrociati di un cast corale misto in ruoli diversi: donne e uomini nei MIGLIORI GIORNI della loro vita non sempre veri.

