Al cinema: Francesco nel giorno di san Francesco

Francesco in viaggio per il mondo. Pellegrino sulle tracce dei 50 conflitti bellici e sociali che anticipano la crisi ucraina e il pericolo Terza Guerra mondiale. Un percorso di pace e incontro instancabili che il papa persegue oggi sul cammino di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Rosi ha dipanato la storia sbobinando migliaia di ore di materiali dagli archivi vaticani a partire dal 2014. Dal suo sguardo cinematografico (l'occhio filmico del regista) trasforma un documentario in un ritratto dell'umanità dolente attraverso la speranza della chiesa universale. “La totalità è più grande della somma delle parti”, le parole del pontefice sono monito (amore) e scuse (perdono) per gli errori degli uomini e la misericordia di Dio.