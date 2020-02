Al cinema in piattaforma con l'amore per "YOUNG ADULT"

“Raccontami di un giorno perfetto”

Il cinema a casa su una piattaforma streaming che produce film di successo anche italiani proposti, prima o dopo, in sala cinematografica. Succede anche che un buon libro romantico per ragazzi (genere: young adult), da oltre 30.000 copie in prima edizioni solo in Italia, diventi un movie americano con tutti i crismi del caso. Miracolo della SETTIMA ARTE che non muore ma si rinnova passando da una piattaforma all'altra, da media a media, senza far morire la magia del buio in sala cine, ovunque essa sia. “RACCONTAMI” è il film scritto (l'autrice e sceneggiatrice JENNIFER NIVEN, è dell'Indiana ma vive a Los Angeles) che parte da un incontro tra Violet e Theodore (ma nella storia lo chiamano Finch) cambiando entrambi e il mondo tutto intorno, riducendolo!? (o forse facendone qualcosa di più grande della somma dei loro due amori) in piccoli momenti saldati dal dolore in ferite buone a sanare la malattia. Depressione e vertigine passano dall'amicizia all'amore in “UN GIORNO PERFETTO”...

