PRIMA FILM CIRCONDARIO Al cinema: "l'autista autistico" LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano coprodotto da Rai Cinema e Netflix è il film della settimana nel circondario anche a “C'entro” di Santarcangelo

Un fratello maggiore affetto da autismo e una sorella che rasenta quel che in psicologia è indicato come “sibiling” verso l'altro problematico rispetto a sé. Una storia bella di una ragazza basata su una certa sensibilità negativa o positiva (o tutt'e due) all'attenzione maggiore per chi è disabile in famiglia. Omar (Yuri Tuci), invece, sa benissimo cosa vuole: diventare un cantante alla grande! Damiano e Margherita Tercon sono i veri protagonisti del libro da cui è tratto il film: paure e speranze per crescere insieme, in due, felici, come persone.

