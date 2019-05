Al Cinema l'ultima commedia romana di successo

Successo doppiato (altro film italiano, anzi capitolino, che in 10 giorni incassa 2 mln al botteghino!) dalla coppia MILANI-CORTELLESI già al top in passato con “COME UN GATTO IN TANGENZIALE” e i suoi oltre 10 mln del 2018. Alla gente la commedia romana condita e girata nella Capitale (oltreché a Marrakech e Malaga) piace un sacco; e fa ridere... Il titolo stesso “Che tté dice èr cervello” ha una sua ispirazione di quartiere, romana, come d'altronde le atmosfere della Capitale già rodate in “Come un gatto...”, ad esempio, tutte girate a Corviale, Tor Bella Monaca e Villaggio Bastogi. Qui ne' “IL CERVELLO” la Cortellesi fa vita da impiegata del ministero, anonima e senza storia, a Roma e da agente segreto dei servizi in Africa e Spagna: doppia vita e doppia personalità obbligate fino a che, dopo una rimpatriata con i compagni si scuola (altro topos romano alla Verdone), decide di mettere a frutto i suoi 'carismi' professionali dando una lezione ai personaggi che tutti incontriamo nella vita (superbi, stupidi, prepotenti e saccenti: deficienti, nel senso dell'ignorare l'educazione).,La commedia di ordinaria follia punteggiata di action DIVERTE, INCASSA e ingrassa... trasformando con semplice sentimentale ironia un grande innamoramento del liceo in un grosso ( Stefano Fresi) amore.

fz