Al cinema: paure di volare

Rapporto docente-studente in una scuola ai minimi termini, e le famiglie sempre più in crisi, come testimoniano i fatti di cronaca recenti in ambito scolastico. Educazione sentimentale e sociale di ragazze e ragazzi tra droghe e fragilità future. Anche gli adulti (professori ed educatori) hanno paura delle stesse paure dei giovani: il futuro e il male di vivere. Senza parlare dei genitori che non sanno più far crescere i loro figli. Un tempo erano liceali e basta oggi sono adolescenti 'normali'...







