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Al cinema: paure di volare

DOMANI INTERROGO regia di Umberto Riccioni Carteni tratto dal romanzo di Gaja Cenciarelli (Marsilio Editore) e ispirato a una storia vera in prima visione per San Marino Cinema

di Francesco Zingrillo
28 mar 2026

Rapporto docente-studente in una scuola ai minimi termini, e le famiglie sempre più in crisi, come testimoniano i fatti di cronaca recenti in ambito scolastico. Educazione sentimentale e sociale di ragazze e ragazzi tra droghe e fragilità future. Anche gli adulti (professori ed educatori) hanno paura delle stesse paure dei giovani: il futuro e il male di vivere. Senza parlare dei genitori che non sanno più far crescere i loro figli. Un tempo erano liceali e basta oggi sono adolescenti 'normali'...




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