EVENTO ROCK CESENA Al cinema: tutto in una notte di mezzo secolo fa “LED ZEPPELIN - the song remains the same” a 50 anni dallo storico concerto del Madison Square Garden un evento cinematografico all'Eliseo di Cesena con interventi musicali dal vivo

Un docu-film concerto rivoluzionario datato 1973 che ha consacrato negli States il gruppo britannico antesignano dell'hard-rock nel mondo. Un documento visionario ai confini dell'immaginazione sulla celebre performance newyorkese di oltre mezzo secolo fa. Nessuno aveva mai mostrato in sala cinematografica il backstage mescolato alla vita personale dei membri della band: allucinazioni intime e private sceneggiate per un pubblico musicale di giovani a cavallo del Sessantotto, anno di fondazione del “complesso” pop, che fondeva il blues con il rock duro inglese. Tributo creativo e onirico come solo i LED ZEPPELIN sapevano essere.

