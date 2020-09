Al circo letterario "due volte vita"

Nel terzo appuntamento del “Circo letterario” la presentazione di “Due volte vita. Il coraggio di ricominciare”, di Fiorinda Pedone. Un libro a carattere autobiografico che lancia una sfida facile per il cuore, difficile per la mente: trasformare i grandi dolori in occasioni. Un racconto dalla forte componente motivazionale, un viaggio introspettivo per prendere il meglio dai momenti più bui, per connettere le persone a una visione più ampia della vita. Il Castello del Circo, prima realtà di circo stabile di San Marino, continua il suo viaggio nell'arte e nella cultura, sempre aperto a stimoli esterni, letterari, formativi e musicali.



