Al Colosseo un nuovo passaggio per la prima volta accessibile al pubblico

Serviva all'Imperatore per mostrarsi alla folla, ma l'entrata della galleria non è ancora stata scoperta

di Francesca Biliotti
26 ott 2025

Nel parco archeologico del Colosseo apre per la prima volta al pubblico il cosiddetto Passaggio di Commodo. Anche un monumento tra i più noti e visitati al mondo, come il Colosseo, può regalare ancora qualche sorpresa: un passaggio, reso fruibile e accessibile per la prima volta in assoluto, al tempo degli imperatori di esclusivo utilizzo e nascosto alla folla. L'associazione al nome di Commodo deriva dalla rispondenza, in realtà tutt'altro che certa, col luogo tenebroso dell'Anfiteatro nel quale l'Imperatore, amante ed esperto dei combattimenti gladiatorii, subì un attentato da parte di un congiunto. L’importanza del Passaggio di Commodo fu sottolineata già al momento della scoperta, nel 1810 per iniziativa del governo francese. Scavato nel 1874 da Pietro Rosa, è stato nuovamente oggetto di indagine negli anni Novanta del secolo scorso, parzialmente restaurato dal parco archeologico nel 2020-2021 e poi finalmente aperto al pubblico dopo il lungo intervento del 2024-2025.

Nel video l'intervista a Federica Rinaldi, responsabile unica progetto




