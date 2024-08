Al Convegno filatelico numismatico, San Marino protagonista con emissione dei 160 anni di CRI

Dal 29 al 31 agosto il Palazzo del Turismo di Riccione ospita il Convegno filatelico numismatico, organizzato da Numismatica Riminese con il patrocinio del Comune di Riccione.

Il Convegno riccionese è una mostra mercato che appassiona esperti del settore ma anche curiosi, grazie alla ricca esposizione di oggetti di pregio e valore, tra cui monete, medaglie, banconote, cartoline, francobolli, collezioni di storia postale, documenti dal valore storico e artistico. Tanti gli ospiti partecipanti, tra cui l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Poste San Marino, i rappresentanti delle Poste Magistrali Ordine di Malta e del Cfn Città del Vaticano.

Nei tre giorni del convegno sono previste anche interessanti conferenze aperte a tutti, per approfondire la storia e il valore delle monete e dei francobolli con esperti e professionisti del settore. Quest’anno, in occasione dei 160 anni di attività di Croce Rossa Italiana, il Convegno organizza una conferenza cui parteciperanno i rappresentanti delle delegazioni della storica organizzazione di volontariato dedita all’assistenza sanitaria e sociale in tempo di pace e di conflitto e che provengono da varie parti d’Italia. Venerdì 30 agosto alle 17 sarà presentato al pubblico il francobollo realizzato per questo speciale anniversario, con l’emissione congiunta Italia – San Marino e Vaticano – Ordine di Malta.