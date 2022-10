DANZA EMILIA Al Festival Aperto, Cristiana e la luce La coreografa CRISTIANA MORGANTI in scena con la sua ultima creazione - performance “BEHIND THE LIGHT” debutta alla rassegna di Reggio Emilia

Alla Cavallerizza in prima nazionale la nuova coreografia in assolo dell'artista romana CRISTIANA MORGANTI formatasi al Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch. Spettacolo autobiografico creato con ironia e poesia, DIETRO LA LUCE, parte dalla crisi personale (professionale e famigliare) per toccarci dentro (tra gesto e movimento): ma la caduta globale del biennio può essere aggirata, presa in giro, e sublimata dall'arte? La sua è “una danza che fa venire voglia di danzare...” (anche di parola) accompagnata dai video emozionali di Connie Prantera. Il balletto cerca di divertire senza dimenticare il dolore nella catarsi con la platea. Musiche da Vivaldi al punk in mix con l'elettronica giapponese. La lezione 'politica' di Pina Bausch la fa andare oltre gli stilemi ufficiali e mette CRISTIANA sempre contro i divieti stilistici come ha fatto nelle precedenti coreografie firmate dalla MORGANTI e ancora in tour. Al Festival Aperto sperimenta una nuova originale e spontanea condivisione con il pubblico a partire da stasera in replica pomeridiana domenicale.

