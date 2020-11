RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EMILIA ROMAGNA Al Festival bolognese degli Esordi il Premio Mutti Giornata dedicata a cinema migrante con il vincitore del Premio Gianandrea Mutti alla edizione online del FESTIVAL VISIONI ITALIANE di Bologna short e movie fino a domenica 22 novembre

Scovare gli autori del futuro al tempo del covid è la missione delle sorprese inattese che gravitano intorno alla Cineteca di Bologna e agli eventi messi in campo da marzo (Cinema Ritrovato e Venezia 77) per 'soccorrere' almeno in Italia la 7^Arte in agonia. Domani l'incontro monografico con la sceneggiatrice di Moretti, Bellocchio e Ozpetek, VALIA SANTELLA e domenica in chiusura l'opera prima di Jasmine Trinca BEING MY MOM. Stasera dalle 19 Il direttore Farinelli presenta “LA VOLIERA” dello srilankese BAGYA D. LANKAPURA vincitore del Premio GIANADREA MUTTI 2020 interamente girato a Napoli tra i connazionali della seconda comunità di emigrati più grande d'Italia. Padre e figlia in conflitto sulla tradizione Rasadi vuole 'volare' via ed essere libera e suo padre non sa più come amarla...

