Al Festival n°47 si parla ancora del Fellas

A Venezia è il giorno di JOKER con Joaquin Phoenix affiancato da Bob De Niro. Il personaggio tratto dai cinecomics diretto da Todd Phillips sarà il nuovo “RE DELLA NOTTE”. EMA del cileno Pablo Larrain, invece, porta in Laguna da protagonista Gael Garcia Bernal. VENEZIA CLASSICI spazio documentaristico e storico sarà tutto dedicato a FEDERICO FELLINI e al 100enario della nascita nel 2020. Passa in Sala Volpi FELLINI FINE MAI di Eugenio Cappuccio prodotto da Rai Cinema e Rai Teche. Inediti, ricordi e testimonianze di collaboratori e amici. Uno sguardo vivo sul maestro romagnolo che la RAI trasmetterà il 20 Gennaio per il compleanno. Molte le scene girate a Rimini con il contributo di Francesca Fabbri Fellini, Vincenzo Mollica e Sergio Rubini. La Nipote Francesca, giornalista e regista, è anche l'autrice della fiaba realizzata in un corto su disegni inediti. L'opera dal titolo FELLINETTE è dedicata allo “Zio Chicco”, che accompagnerà il centenario felliniano nel mondo.

fz