Al Fulgor Valpharma premia Valentina Bertani, regista di “La timidezza delle chiome"

Va alla giovane regista mantovana Valentina Bertani il Premio Valpharma per il cinema, istituito in memoria del fondatore del Gruppo Roberto Valducci. Un riconoscimento - alla sua terza edizione - che vuole valorizzare le professioniste under 40 che lavorano nell'industria cinematografica. Una mission sulle orme proprio di Valducci, imprenditore illuminato, filantropo e mecenate, amante della cultura, e che ha sempre creduto nelle capacità delle donne, valorizzandole. Impegno portato avanti dalla figlia Alessia, al timone di un'azienda in cui più della metà dei collaboratori è al femminile. Valentina Bertani è un giovane talento che ha conquistato il premio Valpharma per il suo primo lungometraggio “La timidezza delle chiome”. L'opera – a metà fra documentario e film di finzione - racconta la storia di Benjamin e Joshua, due gemelli omozigoti di 19 anni, con una disabilità intellettiva. Carismatici e caparbi, devono decidere del loro futuro. Sul grande schermo frammenti di vita, tra sogni, incertezze, desideri. Il premio Valpharma si inserisce all’interno de La settima arte – Festa del cinema di Rimini.

