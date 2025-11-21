Al Kursaal la presentazione di "Ho sfiorato il cielo", con Paolo De Chiesa e l’ospite speciale Alberto Tomba

Martedì 3 dicembre, alle 21.00, la Sala Titano del Centro Congressi Kursaal di San Marino ospiterà la presentazione di "Ho sfiorato il cielo", la straordinaria biografia di Paolo De Chiesa pubblicata da Edizioni Minerva e scritta a quattro mani con il giornalista sammarinese Sergio Barducci. L’incontro tratterà di sport, memoria e una vicenda umana fuori dall’ordinario.

Nel libro, De Chiesa ripercorre la sua carriera nella mitica “Valanga Azzurra” e affronta il momento più drammatico della sua vita, trasformato in un potente racconto di resilienza e rinascita. Una storia vera che unisce passione, coraggio e la capacità di rialzarsi dopo aver “sfiorato il cielo”.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la presenza di Alberto Tomba, leggenda dello sci italiano, che offrirà il suo contributo e il suo sguardo privilegiato sul percorso umano e sportivo del collega e amico. La serata rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di sci, per chi ama le biografie intense e per chi crede nella forza della resilienza. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.









