Al LACMA museo una lettura pittorica americana

McShane, attore hollywoodiano in un reading poetico racconta la mitologia, forza creatrice dell'umanità, nel ricordo dell'antico che disprezza il presente. Tinti in poesia rende culto il mito autentico nei magazzini dell'arte in America che custodiscono Tiepolo. Il pittore veneziano, maestro del rococò, tra più eclettici e raffinati del Settecento appariva QUASI INSOLENTE nelle sue visioni artistiche classiche. E QUASI IMPURA, ma piena di fascino mondano e consumistico, appare la visione di un capolavoro come l'APOLLO e FETONTE del Tiepolo (mitologia greca celebrata da Ovidio, Euripide e Michelangelo) in uno scantinato adibito a magazzeni seppur 'deposito' dell'arte. Il LACMA californiano incontra Gabriele Tinti (critico, scrittore e poeta italiano noto nell'ambiente cinematografico) che ha descritto pittoricamente “un dio con il figlio a cavalcare il sole” nel desiderio di toccarlo (e voler peccare...) come fece Tommaso con Cristo.