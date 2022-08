CONCERTI BOLOGNA Al Museo della Musica un "Orkestar" di successo Al Festival di “musiche inconsuete” del Museo Biblioteca felsineo i BARO DROM ORKESTAR in concerto con il loro ultimo disco NISBA, in arabo, “ironicamente niente”

Panorama WORLD MUSIC d'eccellenza a Bologna per (s)Nodi le musiche inconsuete dai ritmi infuocati, gli italianissimi BARO DROM in orchestra, con sonorità zingare dall'Est Europa al Mediterraneo in un mix originalissimo. Nenie brasiliane, echi sonori mongoli, e strumenti africani ancestrali (berimbau e udu), fisarmonica e farfisa antica, 'primo' violino folk, contrabbasso distorto e percussioni popolari: energia pura in danze ipnotiche. Il quartetto fiorentino è “World” e internazionale (inconsueto e ricercato) come la città toscana d'origine: Firenze. Il disco NISBA, cosi ironico al limite del caricaturale, deriva da una parola araba che indica l'origine musicale, tribale e lontana, di ognuno. La band ha ormai oltre 600 concerti all'attivo in Europa e un posto d'onore al Museo Internazionale Biblioteca di Bologna.

