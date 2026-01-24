TEATRO Al Nuovo di Dogana Carlo Lucarelli in “PPP. Un segreto italiano”

Una morte e una vita sulla quale si sono interrogati e hanno scritto in tanti, quella di Pier Paolo Pasolini: intellettuale, scrittore e regista tra i più influenti del Novecento. Sul palco del Nuovo di Dogana, per San Marino Teatro, “PPP. Un segreto italiano”: recital scritto e interpretato da Carlo Lucarelli, uno dei più importanti scrittori e narratori del mistero in Italia, noto anche per il programma televisivo Blu Notte. La narrazione, ispirata al suo libro omonimo, alterna ricostruzioni storiche sul clima degli anni Settanta a impressioni personali sulle vicende accadute.

Intreccia parole, musica e poesia, grazie al pianoforte di Alessandro Nidi e la voce di Elena Pau che interpretano canzoni d’autore che raccontano l’Italia di quegli anni, come pezzi di De Gregori e Lolli, e altre dedicate a Pasolini scritte e composte da artisti come Marini e De André.

Si racconta la vita, il pensiero e soprattutto la tragica fine del cineasta, definita da Lucarelli “un mistero italiano” o meglio “un segreto italiano”. Un assassinio violento che da una parte riporta una verità giudiziaria che macchia la dignità morale del poeta, dall'altra lascia spazio a molti dubbi, ombre che ancora rimangono.

Cosa successe la notte del 2 novembre 1975 all'idroscalo di Ostia? La verità giudiziaria è cruda: a ucciderlo fu Giuseppe “Pino” Pelosi, 17 anni, che confessò di averlo fatto perché molestato sessualmente dal regista. Tuttavia, Lucarelli ripercorre nello spettacolo una pista alternativa, sostenuta dalle numerose incongruenze del caso e da un'intervista del 2005 dove Pelosi ritrattò, parlando di altre persone presenti e alimentando l'ipotesi di un concorso di terzi e soprattutto di un omicidio politico. L'omosessualità di Pasolini viene ritratta in un quadro di intolleranza e omofobia della società. Il pubblico viene dunque invitato a interrogarsi su cosa accadde davvero quella notte e su cosa quel delitto racconti ancora oggi del nostro Paese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: