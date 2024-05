Al Nuovo di Dogana "rivive" Michael Jackson

La sala è piena, ci sono anche i Capitani Reggenti. Il clima è di attesa: il pubblico è curioso e ha alte aspettative. Del resto, sul palco, sta per esibirsi il cantante brasiliano Wendel Gama, che con le sue performance ha conquistato oltre 4 milioni di follower su Tik Tok. Compare la scritta “brace yourself”, “preparatevi”, un invito che è una promessa. Mantenuta. In pochi minuti, come per magia, sembrano cancellati i 15 anni senza il re del pop, che rivive. Nella voce, nelle movenze. Wendel Gama, che prima dell'esibizione ci aveva confidato l'emozione per la sua prima volta a San Marino, ne cattura l'anima. A rendere lo spettacolo ancor più unico il corpo di ballo, l’orchestra d'archi e la band, con la chitarrista Jennifer Batten, storica musicista di Jackson in tre indimenticabili tournée.

La sua presenza aggiunge un tocco autentico ed emozionante, riportando alla vita memorabili assoli. Ci racconta di essersi divertita “perché tante persone non erano nate quando Michael si esibiva nei suoi show. È quindi una grande opportunità per le nuove generazioni e naturalmente per tutti i suoi fan. Lui era un tornado di creatività, per la voce, il ballo, gli effetti speciali, i video. Non è semplice trovare un artista così completo”. Non ha dubbi: “Michael avrebbe sicuramente amato lavorare con un'orchestra come questa”. Entusiasta l'associazione Fun4all, che ha creduto fortemente nel progetto.

Nel servizio le interviste a Jennifer Batten e a Roberto “Moghe” Moretti di Fun4all



