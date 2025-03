Al Nuovo di Dogana 'Symphonika On The Rock': classici e adrenalina per uno show spettacolare

Due stili e correnti che si uniscono per uno spettacolo unico: si chiama Symphonika On The Rock lo show musicale andato in scena al Teatro Nuovo di Dogana. Una tournée che coinvolge un'intera orchestra: i classici vengono, infatti, riarrangiati per una performance corale. Sullo sfondo un supporto scenografico che accompagna artisti e spettatori, in un pieno di energia e di musica, per grandi e piccoli, con pezzi dei Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Guns N' Roses e altri mostri sacri del rock.

Nel servizio le immagini dello spettacolo e l'intervista alla cantante Letizia Merlo