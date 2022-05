DOMENICA Al Parco Ausa la 'Giornata del Naso Rosso"

Tutto pronto al Parco Ausa dove l'Associazione Vip San Marino invita tutta la cittadinanza alla 18° Giornata del Naso Rosso (GNR) domenica dalle 10:30 alle 18:00. La GNR è la giornata ufficiale di raccolta fondi per le Associazioni Vip che fanno parte della Federazione VIP Viviamo in Positivo Italia ODV e si festeggerà in più di 70 piazze in tutta Italia. Partecipando alle attività sosterrete la formazione continua dei volontari che operano negli ospedali, nelle case di riposo, presso i carceri, case famiglia, in missione in Italia e all'estero, la pubblicazione del giornalino e il progetto scuola.

Sentiamo Martina Ceccaroni e Lino De Biagi

