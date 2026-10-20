“Al sesto suono della campana”: la svolta del 1906 nelle pagine di un catalogo

È il 25 marzo 1906 e nella Pieve si decide il futuro della Repubblica di San Marino. La campana chiama a raccolta i capifamiglia. Sei rintocchi. Il verbale dell’Arengo restituisce le loro voci: la richiesta di cambiamento diventa una scelta.

Centoventi anni dopo, “Al sesto suono della campana” fissa quella svolta nelle pagine di un catalogo. Presentato ieri a Palazzo Valloni, il volume conclude il percorso della mostra e delle celebrazioni, raccogliendo studi, ricerche e immagini dei materiali esposti.

Il titolo richiama il suono che convocava l’antica assemblea. La campana era uno strumento della vita pubblica: raggiungeva la comunità, la riuniva, la chiamava a partecipare. Nel 1906, quell’istituzione diventa la strada per superare il sistema oligarchico. Fino ad allora erano i consiglieri a scegliere chi occupava i seggi vacanti. Con 727 voti contrari su 805, l’Arengo mette fine al Consiglierato a vita e al rinnovo per cooptazione. Il 10 giugno 1906 si tengono le prime elezioni politiche moderne, tappa decisiva del cammino democratico.

È una storia che si intreccia con l’identità sammarinese: un legame richiamato dal Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj nel sottolineare il valore di fissarne e conservarne la memoria. Per il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, la mostra è stata occasione d’incontro e di profonda riflessione. Il catalogo lascia ora un contributo di enorme valore alla memoria collettiva. Da qui il ringraziamento a curatori, storici e organizzatori, per un lavoro nato dalla collaborazione fra Archivio e Biblioteca di Stato.

Documenti, manifesti, fotografie e testimonianze permettono di ritrovare, dietro le date, una comunità che discute e rivendica il proprio ruolo. Ricordare l’Arengo del 1906 significa tornare a quel momento: quando i cittadini chiesero di contare. E cambiarono le regole del potere.







