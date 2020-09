Al SI FEST Savignano tante idee

Piazze, strade e luoghi fotografici, dal 18 settembre alle 18 il via per 3 weekend e lungo tutto l'anno IDEE fino al 2021 nei 30 anni d'immagini savignanesi. SI FEST di archivi per forme e memorie da ICONE PARLANTI dentro LA FORMA DEL RITRATTO. OMBRE FELLINIANE nel CINEMATOGRAFO di scena. Gli organizzatori aprono stanze e cataloghi ai giovani con lo storico PREMIO PESARESI tributo moderno all'occhio come mestiere del genio di Torre Pedrera. Sarà invece il SI FEST KID a parlare ai giovanissimi insegnando lo 'scatto'... per appunti visivi. “Ritratti di fabbrica” parla al postmoderno del dopo covid dalla storia industriale dell'SCM GROUP dove emerge la “Milano del boom”. E se il nostro tempo breve può essere immaginato come un INTERLUDIO, parentesi interrotta dell'umanità, il collettivo CESURA nella sezione OFF ferma il fotogramma (FRAME NERO) inquadrando in una cornice mobile la PANDEMIA di ognuno.

Intervista con Denis Curti Art Director SI FESTIVAL 2020