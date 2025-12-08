TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:38 Al tavolo di "Che Tempo Che Fa", Roberto Giacobbo racconta il suo "Titano", in onda su San Marino Rtv 13:34 Perilli è argento alle finali di Coppa del Mondo in Qatar: San Marino ancora ai vertici del Trap 13:28 Perizia audio sull’omicidio Paganelli, la consulenza tecnica del Tribunale di Rimini: le voci registrate non sono attribuibili
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Al tavolo di "Che Tempo Che Fa", Roberto Giacobbo racconta il suo "Titano", in onda su San Marino Rtv

8 dic 2025

Roberto Giacobbo, ospite al tavolo di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, ha parlato del suo nuovo progetto televisivo dedicato a San Marino. Il noto autore e conduttore ha raccontato Titano, il segreto della libertà”, la miniserie prodotta per San Marino RTV e in onda il sabato sera, spiegando come le cinque puntate ripercorrano 1700 anni di storia della più antica Repubblica del mondo:

"Ho fatto un esperimento in una televisione straniera, la TV di San Marino: ho fatto una miniserie che parla della storia di San Marino e va in onda il sabato sera. Si chiama "Titano, il segreto della libertà". Cinque puntate dal 300 d.C. ad oggi, perché pochi sanno che San Marino è la prima Repubblica al mondo, è il primo centro di libertà al mondo che mai è stato usurpato, mai è stato sconfitto".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura