MINISERIE Al tavolo di "Che Tempo Che Fa", Roberto Giacobbo racconta il suo "Titano", in onda su San Marino Rtv

Roberto Giacobbo, ospite al tavolo di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, ha parlato del suo nuovo progetto televisivo dedicato a San Marino. Il noto autore e conduttore ha raccontato “Titano, il segreto della libertà”, la miniserie prodotta per San Marino RTV e in onda il sabato sera, spiegando come le cinque puntate ripercorrano 1700 anni di storia della più antica Repubblica del mondo:



"Ho fatto un esperimento in una televisione straniera, la TV di San Marino: ho fatto una miniserie che parla della storia di San Marino e va in onda il sabato sera. Si chiama "Titano, il segreto della libertà". Cinque puntate dal 300 d.C. ad oggi, perché pochi sanno che San Marino è la prima Repubblica al mondo, è il primo centro di libertà al mondo che mai è stato usurpato, mai è stato sconfitto".

