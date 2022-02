Al Teatro Nuovo di Dogana "Bartleby lo scrivano" con Leo Gullotta: "Un bellissimo racconto, che porta a riflettere"

Per la stagione teatrale sammarinese, stasera alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana lo spettacolo "Bartleby lo scrivano". La storia racconta di un uomo, impiegato nello studio di un avvocato, che decide di ribellarsi alle convenzioni e dire di no, paralizzando un intero sistema. "E' un bellissimo racconto - commenta l'attore Leo Gullotta, che interpreta il protagonista - scritto da Herman Melville, l'autore di Mobi-Dick e tradotto drammaturgicamente da Francesco Niccolini per la regia di Emanuele Gamba. Lo spettatore all'inizio non capisce bene, poi entra nella storia e si affeziona al personaggio. Ci si commuove, si sorride. Lo spettatore quando va via si rende conto che qualche fantasma dentro di lui si è risvegliato ed è portato a una riflessione profonda".

