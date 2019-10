Al teatro Titano il concerto della Banda militare in onore della Reggenza

Ieri sera al Teatro Titano il tradizionale concerto della Banda militare in onore dei nuovi Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni. Sul palco l'esibizione durante la quale è stata riproposta una selezione di brani tributo a musiche militari e agli Alpini. Con l'evento è stato infatti presentato il progetto musicale "San Marino suona per gli Alpini": un tributo alla Repubblica, al Corpo militare e alle musiche di ordinanza riunite per la prima volta in una sola registrazione.