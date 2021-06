Al Teatro Titano il terzo appuntamento con l’Anno Dantesco Sammarinese Un concerto e una lettura del Paradiso, per lanciare un messaggio di tutela ambientale

La nuova serata culturale dedicata al Sommo Poeta, nell'anniversario dei 700 anni dalla sua morte, si è aperta con un'esibizione del gruppo italo-sammarinese Euritmia, che eseguirà per l’occasione canzoni tratte dall’album "Apriti sesamo" di Franco Battiato. Allo spettacolo è seguita una lectio del professor Teodoro Forcellini, autore di varie pubblicazioni su Dante, che per l'occasione oltre al canto XXX del Paradiso, ha esposto al pubblico il Cantico delle Creature di San Francesco, lanciando un messaggio ambientalista, vista la fase critica che sta vivendo il nostro pianeta. I due testi presi in esame hanno proprio al centro il rapporto dell'uomo col mondo e le creature che lo abitano, entrambi da proteggere e tutelare.

