MEDIOEVO Al Teatro Titano "Le vie del sapere" raccontate dallo storico Franco Cardini

Memoria e tempo creano un legame con il presente. E non si esauriscono mai “Le vie del sapere”, titolo del libro di uno dei massimi esperti di Medioevo, Franco Cardini. La serata al Teatro Titano, un dialogo tra l'autore e l'archeologo e storico militare Andrea Santangelo, si sviluppa come un viaggio in un'epoca a volte definita oscura, ma che per gli studiosi risulta chiara e ricca di connessioni con il presente. E non mancano riferimenti anche al territorio circostante. "Il sapere medievale ha plasmato il nostro immaginario - spiega Santangelo -. I centri del sapere medievale sono ancora molto importanti per noi. Così come il viaggio ancora oggi plasma il nostro sapere e il nostro immaginario". "Nell'aerea del medio Adriatico - illustra Cardini - c'è tutta la problematica del rinnovamento monastico, nel X secolo, con effetti importanti sul trasferimento dalla cultura bizantina a quella latina di documenti e libri che non si conoscevano". La serata storica nasce dalla collaborazione tra la Segreteria per la Cultura, gli Istituti culturali e la casa editrice il Mulino. Questa sinergia porterà sul Titano anche un evento inedito, dal 22 al 24 settembre: "Casamatta bookfest", si tratta di un festival letterario di storia militare.

Nel video le interviste a Andrea Santangelo, archeologo e storico militare, e Franco Cardini, autore

