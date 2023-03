Al Tiberio la Turandot di Puccini-Pappano

Dal 2008 la Royal Opera House ha un programma cinematografico nelle sale di tutto il mondo che porta il balletto e le produzioni liriche in oltre 1300 sale del Regno Unito e Nuova Zelanda. La tradizione riminese del Tiberio ha raccolto da anni l'eredità londinese per un pubblico ampio non solo di melomani. La corte principesca di Turandot, d'altronde, continua anche nella versione orientale del regista rumeno Serban a sacrificare giovani e vecchi corteggiatori sotto i colpi degli enigmi della promessa sposa regale. Il NESSUN DORMA pucciniano accompagna la sfida amorosa del principe misterioso che detiene il segreto glorioso: l'amore vero che salva. Un cast d'eccezione con l'orchestra diretta da un maestro italiano, ANTONIO PAPPANO, di formazione statunitense amatissimo in Inghilterra dove dirigerà la London Symphony Orchestra dopo aver affrontato con successo altre dirette planetarie dalla Royal House.