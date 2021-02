Al Tiberio riminese la zuppa "RAMEN" online al cine

La zuppa veloce del Giappone “che mai deve stancare anche se la mangi tutti i giorni” - dice TOMITA OSAMU l'imperatore del ramen. Piatto popolarissimo in ogni dove è una dichiarazione d'amore per il passato in ciotola orientale. Semplice e saporito, caldo e guarnito: in varianti divertenti... Cambia a seconda del locale e del paese. Servito bollente scalda il cuore perchè è “il cibo dell'anima” per il sapore che sovrasta sushi e tempura. D'origine cinese per tutto il mondo è giapponese. Il segreto è nell'essenza del brodo che sviluppa l'UMAMI: il quinto sapore che si scopre succhiando e sorbendo sonoramente... i noodles.

fz