Al Titano applausi e risate per la tradizionale Commedia di Sant'Agata

Oltre mezzo secolo di cultura e risate: è la storia del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, che da 53 anni s'intreccia con la festa di Sant'Agata, a cui ha “regalato” quasi cento commedie. Appuntamento imperdibile, dunque, al Teatro Titano, per “Set, quatorg, vintoun e vintot” di Dino Di Gennaro, tradotto in vernacolo sammarinese. Tra il pubblico i Capitani Reggenti, Segretari di Stato ma anche semplici cittadini, per una serata da tutto esaurito che si è aperta – come da tradizione - con l'inno di San Marino. Si alza il sipario ed entrano in scena volti storici come Augusto Casali e nuove leve.

Tutto gira intorno a due fratelli, impegnati a raggirare una focosa vedova. Protagonisti immancabili equivoci ed intrecci, che il pubblico si aspetta e che tanto ama. Così come le battute irriverenti e le espressioni colorite, dall'effetto esplosivo proprio grazie al dialetto locale. Sul palco una ventina di personaggi: dalla sorella bigotta al boss minaccioso, dall'abile venditrice alla santona. Ad interpretarli attori dai 13 ai 76 anni: tre generazioni di sammarinesi che portano avanti la tradizione, rinsaldando – ad ogni commedia – il legame con le proprie radici, a partire dal dialetto.

