RASSEGNA TEATRO RSM Al Titano storie di donne partigiane con Pat Bollini Una serata per non dimenticare tra arte e testimonanza storica

Al Titano storie di donne partigiane con Pat Bollini.

Per la rassegna teatrale IN SCENA A KM0 serata d'artista, ieri al Titano, con la sammarinese PATRIZIA BOLLINI in “44, IL CORAGGIO DELLA SCELTA” di Eugenio Sideri. Un testo di ricerca sulla Resistenza romagnola per la regia di Gabriele Tesauri. La storia vista con gli occhi delle partigiane sparite nel nulla dopo le sevizie. 4 donne nel 1944 testimoni per le centinaia di combattenti sconosciute sotto copertura. Staffette di collegamento, divulgatrici clandestine, memorie parlanti di azioni e battaglie. “Morte per la libertà”, recita PAT BOLLINI, “e i loro corpi non hanno avuto sepoltura” se non il silenzio.

fz



I più letti della settimana: