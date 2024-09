Al via Artisti in casa, il festival di micro-spettacoli a Montegiardino Domani giornata dedicata ai bambini con "Il Castello delle carte misteriose"

Prende il via oggi "Artisti in casa" il festival di micro-spettacoli alla sua quattordicesima edizione con un Open Mic show curato e presentato da Irol. Tante le attività a partire dal live painting. 22 spettacoli che proseguono oltre la mezzanotte quando nell’arena del giardino il gran finale è affidato a Valeria Sturba che presenta in anteprima il suo primo album solista, Le Cose Strane.

"Le case e i cortili di Montegiardino sono come dei corpi che prendono vita grazie alla fantasia" così Ruben Camillas, uno dei performer di Artisti in casa con il suo spettacolo "Fantasia al Potere".

Tra le vie del borgo Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”, il nuovo volto della comicità, ma si può anche ballare, sulle note de "Il Mago del Gelato". Tra gli interpreti anche Sara Jane Ghiotti con Giacomo Toni. Presentano A plomb/A Piombo un nuovo progetto nato dalla comune passione per Piero Ciampi e poi sfociato in altre divagazioni cantautorali. Le note del pianista Andrea Missiroli risuonano esplorando musica classica, folk e jazz. Le poesie di Rachele Pavolucci, campionessa di Poetry Slam accolgono al castello, mentre Giulia Pasini, la Dama bianca gira per le vie da trampoliera itinerante.

Una ventata di Messico arriva con i Mariachi di Santa Maria del Rosario, mentre la performance di Claudio Gasparotto è tratta dal visionario lavoro di performing art "Il Sussurro del Corpo".

Domani partire dalle ore 14 giornata kids: il piccolo borgo diventerà ”Il Castello delle Carte Misteriose”, un luogo fatato dove maghi, folletti, cantanti improbabili e strane atmosfere faranno vivere ai bambini un’esperienza unica e indimenticabile. Nel video le interviste a Ruben Camillas, musicista, Sara Jane Ghiotti, musicista, Andrea Missiroli, pianista.

