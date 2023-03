Al via il Festival “Europa a San Marino e San Marino in Europa”

Un mese di proiezioni, fino al 27 aprile, al cinema Concordia. Si comincia già stasera con “Mariupolis”, proposto dalla Lituania. Ingresso gratuito per tutta la rassegna. Per inaugurare il Festival “L'Europa a San Marino e San Marino in Europa”, un seminario di approfondimento sul legame tra Titano e realtà europea, tra condivisione di valori e diversità, nel 40esimo anniversario dei rapporti diplomatici. "Oggi ci concentriamo sulla dimensione culturale, uno dei pilastri delle relazioni fra Stati - commenta Luca Beccari, segretario per gli Esteri -. Credo che con il tempo il modo di ragionare di San Marino sarà sempre più aperto e riuscirà con più facilità a relazionarsi con grandi e piccole controparti internazionali". Una relazione sempre più stretta, grazie anche al percorso di associazione all'Ue, che passa per diverse direttrici, tra cui quella della cultura e del cinema, che “fa da ponte tra le società”, sottolinea Maria Elena D'Amelio, docente Unirsm, nella sua relazione. "Spesso parliamo di tematiche economiche, politiche - aggiunge Alexandra Valkenburg, ambasciatrice dell'Unione europea -, ma volevamo sottolineare che c'è di più. San Marino e Unione europea condividono cultura, storia e anche futuro". "Le pellicole sono indicative della grande osmosi di cultura che c'è tra gli Stati in Europa - sottolinea Sergio Mercuri, ambasciatore d'Italia a San Marino -. Talvolta nella stessa pellicola ci sono individualità e culture diverse, è un moltiplicatore di contiguità tra Stati. Il cinema è un paradigma dell'identità europea".



Nel video le interviste a Luca Beccari (segretario per gli Esteri), Alexandra Valkenburg (ambasciatrice dell'Unione europea) e Sergio Mercuri (ambasciatore d'Italia a San Marino)